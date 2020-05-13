РИАМО - 13 мая. Несмотря на то, что в Москве начали работать промышленные и строительные организации, дистанционный формат работы в столице не отменяли, его необходимо сохранить максимально долго, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

С 12 мая при соблюдение жестких требований санитарно-эпидемиологического режима в Москве начали работать промышленные и строительные предприятия.

«Я бы хотел обратить внимание на самый, наверное, главный момент – никто не отменил и дистанционную работу. Это не значит, что с сегодняшнего дня все работодатели начали выводить своих сотрудников на рабочие места. <…> Максимально, если есть возможность, работать из дома, работать удаленно. Мне кажется, что такую возможность для сотрудников все-таки надо сохранять максимально долго», - сказал Шапошников в эфире телеканала «Звезда».

Он отметил, что регулярное выборочное тестирование сотрудников на коронавирус полностью находится в зоне ответственности работодателей.

«Наши работодатели все меры разделяют и понимают. <…> Касаемо санкций, которые могут быть применены к работодателям, то я всегда искренне исхожу из того, что такие санкции применяться не будут, потому что работодатели здравые люди», - добавил Шапошников.

Он высказал надежду, что юридические отделы предприятий уже ознакомились со всеми санкциями, которые предусмотрены при нарушении санитарного режима.

Режим самоизоляции для жителей продолжает действовать в столице.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- В Москве скончались еще 53 человека с коронавирусом. У них также была пневмония.

- Госпиталь в подмосковном парке «Патриот» сможет принять свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19

- В Москве вернули возможность оформить цифровой пропуск по СМС при условии указания серии и номера паспорта гражданина РФ.

- Самые важные новости дня в карточках

- Турпоездки между регионами России могут разрешить с 1 июня. Также было предложено разрешить с 1 января 2021 года формат въездного и выездного туризма, который был до начала пандемии.

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности

- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста



- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.



Хотим узнать ваше мнение Как вы провели майские праздники в эпоху карантина? 31% Добросовестно соблюдал(-а) самоизоляцию 31% В изоляции на даче 31% На шашлыках с родственниками и друзьями 31% Ездил(-а) на работу 31% Не соблюдаю карантин, гулял(-а) по городу Результаты

- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.

- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.

- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.