РИАМО - 13 мая. Жителей Москвы и Московской области в среду ожидает облачная погода с прояснениями, возможен кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит от плюс 10 до плюс 2, а в Подмосковье - от плюс 8 до плюс 13 градусов», - говорится в сообщении.

В регионе прогнозируется кратковременный дождь и сильный северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 7-12 метров в секунду, а местами 15-20 метров в секунду.

Утром в среду влияние холодного фронта будет сказываться на атмосферным давлении. Ближе к полудню антициклон у юго-запада региона разгонит облака и поспособствует прекращению осадков.