РИАМО - 12 мая. В комиссию по рассмотрению споров о кадастровой оценке при Минмособлимуществе с начала года поступило почти 350 заявлений, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Онлайн-заседание комиссии по рассмотрению споров о кадастровой оценке при Минмособлимуществе пройдет 21 мая в формате вебинара.

«С введением режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции с конца марта работа комиссии проходит в электронном формате. За время самоизоляции состоялось четыре онлайн-заседания, на которых члены комиссии рассмотрели 124 заявления жителей Подмосковья по 375 объектам», - сказала министр имущественных отношений области Наталья Адигамова.

Она добавила, что положительные решения были приняты по 61 заявлениям по 178 объектам. Остальным были даны рекомендации по исправлению нарушений в оформлении документов.

«Во время режима повышенной готовности комиссии проходят в формате вебинара, чтобы исключить контакт людей и распространение коронавирусной инфекции.

По ее словам, в этот раз конференция пройдет в программе Zoom. Подключиться к конференции можно будет по ссылке (идентификатор конференции: 915 5800 2254, пароль: 063131).

Подать документы на комиссию, которая пройдет 21 мая в 11:00, можно до 13 мая включительно через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ) с помощью услуги «Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости».