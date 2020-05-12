РИАМО - 12 мая. В поселении Новофедоровское новой Москвы столкнулись автобус и легковой автомобиль, один человек пострадал, сообщается в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС России по столице.

«Произошло ДТП автобуса и легкового автомобиля в поселении Новофедоровское, деревне Яковлевское, в автобусе пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения оказали помощь пострадавшей женщине из легкового автомобиля. Ее передали медикам.