РИАМО - 12 мая. В Московской области 45 тысяч семей смогут получить продуктовые наборы, 1,22 миллиона жителей старше 65 лет получили по 3 тысячи рублей, 36 тысяч детей получат дополнительное пособие, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении по ситуации с коронавирусом объявил о новых мерах социальной поддержки. В РФ будут выплаты нуждающимся семьям, ежемесячные выплаты семьям с ребенком до трех лет, единоразовая выплата всем семьям с детьми и другие.

«Сложившаяся ситуация с коронавирусом особенно затронула наиболее уязвимые группы граждан, поэтому введение дополнительных мер поддержки семей с детьми является крайне важным шагом. Принятие подобных решений в очередной раз подчеркивает социальный характер нашего государства», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Он подчеркнул, что в Подмосковье все озвученные меры будут реализованы в полном объеме и максимально быстро.

По его словам, в бюджете области дополнительно предусмотрен 1 миллиард рублей на обеспечение продуктовыми наборами семей, у которых доход ниже прожиточного минимума. Такая поддержка предоставляется до 15 июня, ее смогут получить 45 тысяч семей.

С июня семьи начнут получать дополнительные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет. Такая поддержка коснется малообеспеченных семей. На предоставление пособий в 2020 году из бюджета будет выделено свыше 1,2 миллиарда рублей, еще 1,5 миллиарда рублей – федеральное финансирование. Выплату получат 36 тысяч детей.

Также в регионе была установлена ежемесячная выплата в тысячу рублей одиноко проживающим гражданам старше 65 лет. Количество получателей данной компенсации составляет 216687 человек. В этом году из бюджета на данные цели выделено 2,6 миллиарда рублей.

Будут выплаты жителям Подмосковья старше 65 лет и лицам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, находящимся на самоизоляции, по 3 тысячи рублей.

Также будут выплачены все федеральные пособия и выплаты.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- В Москве вернули возможность оформить цифровой пропуск по СМС при условии указания серии и номера паспорта гражданина РФ.

- Самые важные новости дня в карточках

- Турпоездки между регионами России могут разрешить с 1 июня. Также было предложено разрешить с 1 января 2021 года формат въездного и выездного туризма, который был до начала пандемии.

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности

- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста



- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.



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- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.

- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.

- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.