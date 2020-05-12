РИАМО - 12 мая. В Москве замечены птицы, сидящие на гнездах или выкармливающие птенцов, яйца уже снесли дрозды, а у некоторых видов птиц появились птенцы, в Битцевском лесу уже есть гнезда с птенцами серых ворон, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«Серая ворона — неотъемлемая часть любого пейзажа в Москве. Уже в начале апреля можно было увидеть ворон, таскающих строительный материал. Каждый год они обязательно строят новое гнездо, а их старые гнезда часто используют другие птицы, произведя несложный ремонт и обновив подстилку», - говорится в сообщении.

Вороны устраивают гнезда в городских парках и скверах, их можно найти в развилке толстых ветвей деревьев. Самка с начала апреля до середины мая откладывает четыре-шесть голубовато-зеленых с темными крапинками яиц. Насиживают птицы в течение 18-19 суток, не покидая гнезда, самец кормит самку в период насиживания.

Через 25 дней вылупляются птенцы, которых кормят оба родителя. Обычно в середине июня птенцы начинают вылетать и какое-то время держатся с родителями, которые их подкармливают и обучают.