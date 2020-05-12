РИАМО - 12 мая. Мосгорнаследие обратилось в суд с иском обязать пользователя бывшего ресторана «Золотой колос» на ВДНХ провести работы по сохранению исторического здания, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Здание находится напротив фонтана «Золотой колос» в запрудной части ВДНХ. Его площадь — 3,9 тысячи квадратных метров. Его главный фасад является объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас объект находится в неудовлетворительном состоянии.

«Мы неоднократно выдавали пользователю предписания с требованиями провести работы по сохранению объекта: разработать и согласовать с Мосгорнаследием проект реставрации и приспособления интерьеров для современного использования, а в срок до 15 марта текущего года выполнить соответствующие работы», - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что требования не были выполнены, поэтому был направлен иск в суд против пользователя, чтобы обязать его провести работы.

Это здание называлось «Главный ресторан» до 1954 года. В 1954-м году его перестроили из одноэтажного в двухэтажное. Работы вели по проекту архитектора А.В. Ефимова. Ресторан обрел парадно-торжественный внешний облик и получил название «Золотой колос». Он считался одним из самых престижных в столице наряду с ресторанами «Прага» и «Москва».

В конце 1980-х годов «Золотой колос» закрыли на модернизацию, работы продолжались до конца 1990-х и в итоге не были завершены. Позднее, вплоть до 2013 года, там размещался склад. В настоящее время здание закрыто.