РИАМО - 12 мая. В Подмосковье составили рейтинг компаний, эксплуатирующих системы наружного освещения региона, 18 компаний и один ИП получили четыре «звезды» за хорошую работу, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Министерством благоустройства Московской области сформирован рейтинг организаций, эксплуатирующих системы наружного освещения в Московской области по итогам работы за I квартал 2020 года», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Высоких показателей (четыре «звезды») за показатель качества предоставляемых услуг за I квартал 2020 года достигли: МБУ «ДОДХИБИМР» (городской округ Истра); ООО «ГОРСВЕТ» (Богородский городской округ); МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» (Наро-Фоминск); АО «Мособлэнерго» Павлово-Посадский филиал (Электросталь); МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Верея» (Наро-Фоминск).

Также среди лидеров выделились ИП Плотицин Сергей Михайлович (Ленинский городской округ); АО «РегионЭнергоСетьСтрой» (Раменский городской округ); МБУ «Автобытдор» (Королев); ООО «НОРЭНЕРГО» (Ленинский городской округ); ООО «Алтима» (Дзержинский); ООО «Орехово-Зуевская электросеть» (Орехово-Зуево).

Четыре «звезды» получили и ООО «Светосервис-Электросталь» (Электросталь); ООО «Горизонт» (Лыткарино), МКУ «ЖКХ и благоустройство» (Власиха); МПКХ «Шаховская» (городской округ Шаховская); ООО «Энергия» (Бронницы); ООО «Энергоремонт» (городской округ Восход), ООО «НОРЭНЕРГО» (Балашиха); МУП «Пушкинская электросеть» (Пушкинский городской округ).

Ознакомиться с рейтингом также можно на сайте министерства благоустройства региона.