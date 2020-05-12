РИАМО - 12 мая. Грантовую поддержку получил красногорский проект популяризации народного творчества и гусельного исполнительства «Хранители наследия России» от Российского фонда культуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Проект реализуется с 2008 года в формате ежегодного всероссийского фестиваля-конкурса «Хранители наследия России». На время проведения фестиваля Красногорский городской парк культуры и отдыха, площадь ДК «Подмосковье» и Дворец культуры «Подмосковье» превращаются в одну праздничную площадку, где работают несколько концертных сцен», - говорится в сообщении.

Более 4 тысяч зрителей каждый год знакомятся с деятельностью ведущих коллективов и педагогов России и мира в области народного творчества и гусельного исполнительства. Московскую область на фестивале представляют около 50 творческих коллективов (более 800 музыкантов) из 28 городских округов.

Жюри, состоящее из видных деятелей искусств Российской Федерации и зарубежных стран, оценивает участников конкурсной программы. В целях укрепления творческих связей между учебными заведениями, молодежными и профессиональными коллективами в рамках проекта предусмотрен обмен опытом в формате научно-практической конференции и мастер-классов.

В этом году сроки проведения фестиваля народного искусства, конкурса исполнителей на гуслях и конференции будут изменены и перенесены на осень.