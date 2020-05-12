РИАМО - 12 мая. В новом фильме про борьбу с коронавирусом в Подмосковье, опубликованном на YouTube, показали, как губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил наличие масок в аптеках, посетил госпиталь в «Крокус Экспо» в Красногорске и поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

В Подмосковье со вторника введен обязательный масочный режим - жители должны носить индивидуальные средства защиты в общественных местах.

В фильме показали, как губернатор Подмосковья на прошлой неделе проверил одну из аптек Волоколамска на наличие масок и их там не оказалось. Воробьев на месте созвонился с директором «Мособлмедсервиса» Ириной Полетыкиной, и на следующей день средства индивидуальной защиты были уже в наличии.

Также Воробьев проверил новый госпиталь для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо» в Красногорске.

«Спасибо вам за самоотдачу, всей вашей команде. <…> Только на этот корпус нам нужно порядка 300 врачей и 700 (человек – ред.) среднемедицинского персонала, поэтому, пожалуйста, приглашайте друзей и коллег», - сказал Воробьев в ходе общения с врачами госпиталя.

Кроме того, в преддверии Дня Победы губернатор Московской области лично поздравил с 9 Мая ветеранов Великой Отечественной войны Веру Книр, которая проживает в Молодежном, и Юрия Губермана из Истры.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- В Москве вернули возможность оформить цифровой пропуск по СМС при условии указания серии и номера паспорта гражданина РФ.

- Самые важные новости дня в карточках

- Турпоездки между регионами России могут разрешить с 1 июня. Также было предложено разрешить с 1 января 2021 года формат въездного и выездного туризма, который был до начала пандемии.

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности

- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста



- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.



Хотим узнать ваше мнение Как вы провели майские праздники в эпоху карантина? 31% Добросовестно соблюдал(-а) самоизоляцию 31% В изоляции на даче 31% На шашлыках с родственниками и друзьями 31% Ездил(-а) на работу 31% Не соблюдаю карантин, гулял(-а) по городу Результаты

- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.

- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.

- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.