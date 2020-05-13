РИАМО – 13 мая. В столице из-за режима повышенной готовности в связи с коронавирусом продлили прием заявок на включение в список социальных предприятий, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Недавно правительство Москвы утвердило новые субсидии для социальных предприятий. Они позволяют возместить до миллиона рублей расходов на покупку и лизинг оборудования, оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что субсидии смогут получить порядка 30 тысяч компаний.

Срок приема заявок увеличат на такое же количество дней, которые были объявлены в стране нерабочими. Отправить заявку можно по адресу электронной почты social@mbm.ru либо подать в департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы (Романов переулок, дом 4, строение 2).

Объем компенсации процентов по кредитам на поддержку и развитие деятельности, на покупку оборудования иностранного производства для соцпредпринимателей приравняют к ключевой ставке Банка России. Если займ оформляется на покупку оборудования российского производства, объем компенсации превысит ключевую ставку ЦБ на 5%.

Предприятия смогут получить компенсацию в размере до 35% затрат при работе с отечественным оборудованием при его приобретении в лизинг или за счет своих средств. При работе с зарубежным оборудованием – до 25%. Социальные предприятия также смогут получить до конца 2020 года компенсацию до 70% затрат на оплату коммунальных услуг.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- В Москве скончались еще 53 человека с коронавирусом. У них также была пневмония.

- Госпиталь в подмосковном парке «Патриот» сможет принять свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19

- В Москве вернули возможность оформить цифровой пропуск по СМС при условии указания серии и номера паспорта гражданина РФ.

- Самые важные новости дня в карточках

- Турпоездки между регионами России могут разрешить с 1 июня. Также было предложено разрешить с 1 января 2021 года формат въездного и выездного туризма, который был до начала пандемии.

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности

- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста



- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.



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- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.

- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.

- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.