РИАМО - 12 мая. Госжилинспекция Московской области определила муниципальные образования, которые лучше всех работают в специальном мобильном приложении «Проверки Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

«Этот программный продукт позволяет осуществлять постоянный мониторинг состояния мест общего пользования практически во всех многоквартирных домах региона», – сказала руководитель Главного управления региона «Государственная жилищная инспекция Московской области» в ранге министра – главный государственный жилищный инспектор Ольга Федина.

Среди лучших городских округов назвали Власиху, Волоколамский, Воскресенск, Восход, Звездный городок, Дзержинский, Лотошино, Котельники, Лыткарино, Луховицы, Реутов, Рошаль, Сергиево-Посадский, Молодежный, Серпухов. Управляющие компании в данных округах оперативнее других наладили работу и демонстрируют высокие показатели по выполнению заданий.

Федина добавила, что приложение «Проверки Подмосковья» позволяет осуществлять всеобъемлющий дистанционный контроль за работами, которые проводят управляющие организации. Туда входят уборка мест общего пользования, их освещение, дезинфекция подъездов и входных групп.

Госжилинспекция Подмосковья вместе с региональным министерством государственного управления, информационных технологий и связи запустила мобильное приложение «Проверки Подмосковья» в 2019 году. Управляющие организации ежедневно получают задания на проведение работ. Их завершение нужно зафиксировать, загрузив фотоотчет.

Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» использует риск-ориентированный подход для формирования плана осмотров.