РИАМО - 13 мая. В России в мае и июне пройдет вебинар-марафон «Мой бизнес», он начнется в среду, для участия в мероприятии нужно пройти регистрацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития РФ.

«Проведение вебинар-марафона будет проходить в течение месяца каждую среду, начиная с 13 мая 2020 года (20, 27 мая и 3 июня 2020 года), на цифровой платформе Synergy.Online с 10:00 до 17:00 (время московское)», - говорится в сообщении.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию (или авторизацию) по ссылке. После входа участник будет автоматически направлен на страницу трансляции.

В вебинар-марафоне будут участвовать Московская область, Приморский край, Самарская область, Москва, Республика Татарстан и другие регионы страны.

В среду с 15:15 до 15:40 основатель компании MOBITRUCK by EdaNaKolesah.com, общественный уполномоченный по вопросам развития передвижной уличной торговли Рафаэль Хабиров проведет эфир на тему «Фуд-траки. Шесть ответов на вызов пандемии. Как трансформировать бизнес во время пандемии» из Подмосковья.