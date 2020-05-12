РИАМО - 12 мая. В городском округе Солнечногорск опубликовали извещение о проведении аукциона в электронной форме по благоустройству набережной озера Сенеж, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство общественных территорий в городском округе Солнечногорск», – сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Благоустройство набережной озера Сенеж буде проведено от набережной на территории бывших высших офицерских курсов «Выстрел» до дома отдыха «Сенеж» в Солнечногорске.

В рамках проекта предусмотрено логическое продолжение благоустройства набережной с акцентом на максимальное сохранение зеленого потенциала территории, существующего ландшафта и потребностей местных жителей.

Для подчеркивания особенностей местности и создания атмосферы тихого, спокойного отдыха проект предусматривает высадку околоводных растений и многолетних цветников.

Благоустройство проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды». Завершить благоустройство планируется в 2020 году.