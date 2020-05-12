РИАМО - 12 мая. В Пушкинском городском округе на полигоне «Царево» работают около 60 человек, а также 47 единиц техники, которые задействовали в рекультивации, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты Минэкологии провели мониторинг работ по рекультивации закрытого полигона ТКО «Царево». Это один из наиболее сложных объектов в технологическом отношении, поскольку его рекультивация связана с большим объемом земляных работ и перемещением значительных масс накопленных отходов.

«Рекультивация ведется круглосуточно, на полигоне работают около 60 человек, задействовано 47 единиц техники. Для предотвращения распространения неприятных запахов работают аэрозольные распылители. В настоящее время на объекте продолжается сооружение подпорной армогрунтовой стены, выполаживание склонов полигона», - говорится в сообщении.

Работы идут в соответствии с графиком и с соблюдением всех мер предосторожности на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Полигон «Царево» был закрыт в 2017 году. На площади более 21 гектара было накоплено 4,3 миллиона тонн отходов. Проект рекультивации предполагает монтаж системы активной дегазации и установки термического обезвреживания свалочного газа мощностью 5 тысяч кубометров в час.

Рекультивация должна завершиться в 2021 году.