РИАМО - 12 мая. Подмосковным застройщикам рассказали, какие им понадобятся документы для того, чтобы возобновить свои работы в регионе после 18 мая, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В своем обращении губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что некоторые ограничения в работе экономики региона будут продлены до 18 мая. Это коснется и строительной отрасли, возобновление работы которой, планировалось с 12 мая», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Застройщики обязаны направить в Главгосстройнадзор уведомление о готовности объекта к возобновлению строительства и соблюдении требований Стандарта организации работы на строительных площадках в целях недопущения распространения коронавируса.

Уведомления о готовности к возобновлению строительства, ранее направленные в Главгосстройнадзор согласно инструкции в строгом соответствии с формой, определенной стандартом, повторно направлять не требуется.

Гарибян объяснил перенос сроков возобновления строительства в Подмосковье тем, что на сегодняшний день необходимо дополнительное время для того, чтобы сбалансировать и привести в норму некоторые показатели работы региона, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, специалисты Главгосстройнадзора со своей стороны окажут любую методологическую и другую помощь строительным организациям в подготовке к возобновлению работ.

Ранее в Подмосковье было приостановлено строительство детских садов, школ, а также многоквартирных домов. Исключения составили объекты, возводимые в рамках национальных проектов, а также строительство медицинских комплексов и предприятий непрерывного действия, направленное на обеспечение жизнедеятельности граждан.

На прошлой неделе губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что застройщики могут приступить к возобновлению работ со вторника, однако 11 мая объявил, что ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены на одну неделю.

В апреле власти Московской области установили правила работы строек региона в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Соответствующий стандарт организации работы на стройплощадках утвердил зампред областного правительства Максим Фомин.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

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