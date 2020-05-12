РИАМО - 12 мая. Основатель российской соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что закрывает блокчейн-проекта TON (Telegram Open Network), сообщает Газета.ru.

«Мы приняли трудное решение не продолжать работу с TON», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что любой проект, который основан на разработках TON или использует данное название, не будет иметь никакого отношения к Telegram.

Дуров назвал причиной отказа от данного проекта противодействие со стороны властей США.