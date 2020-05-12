РИАМО - 12 мая. Режиссер-мультипликатор Гарри Бардин выразил сожаление в связи с кончиной мультипликатора Бориса Савина и назвал его звездой плеяды старой школы, сообщает Nation News.

Он отметил, что сейчас нет молодых мультипликаторов уровня Савина.

«Школа уходит, к сожалению. Была целая плеяда — союзмультфильмовских аниматоров — это были классные мультипликаторы. Просто классные. Вот если взять Витю Лихачева — это человек, который сделал эпизод у Водяного (мультфильм «Летучий корабль»), а Витя Шевков — он сделал «Ах, если бы сбылась моя мечта»: вот эти две свечи, он, она, кружение свечей. Понимаете – это совсем другой уровень», - сказал Бардин.

Савин ушел из жизни в возрасте 83 лет. Он создал такие шедевры мультипликации, как «Падал прошлогодний снег», «Большой секрет для маленькой компании», «Дядюшка Ау», «Чертенок №13» и другие.