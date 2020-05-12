РИАМО - 12 мая. С начала 2020 года в Подмосковье от вируса лейкоза вылечили коров на восьми сельскохозяйственных предприятиях, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Оздоровлению стада от лейкоза в регионе уделяется большое внимание. С начала года в области достигнуто эпизоотическое благополучие по лейкозу крупного рогатого скота в восьми сельхозхозяйствах», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он отметил, что здоровье человека во многом зависит от здоровья животных, которых он выращивает. В случае, если корова больна, молоко от нее не может быть качественным. То же самое происходит и при производстве мяса.

Хозяйства, где провели оздоровление, расположены в городских округах Сергиев Посад, Ступино, Шатура, Серебряные Пруды, Егорьевск, Лотошино, Серпухов и Шаховская.

«На сегодняшний день остаются неблагополучными 29 хозяйств, из них 26 сельхозпредприятий и три крестьянско-фермерских хозяйства в 14 городских округах области, в которых содержится 5,7 тысячи голов инфицированных лейкозом коров», – заключил Разин.

Региональные власти в этом году выделили около 234 миллионов рублей на возмещение части затрат с получателей субсидий, признанных неблагоприятными по лейкозу крупного рогатого скота.