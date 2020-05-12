РИАМО - 12 мая. В подмосковном Дмитровском городском округе объявили электронные аукционы по аренде десяти нежилых помещений, они будут предоставлены в аренду победителям аукционов сроком на три года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Нежилые помещения можно будет использовать для размещения организаций, которые осуществляют деятельность по эксплуатации и обслуживанию жилищного фонда. Нежилые помещения располагаются в доме 32 поселка Новосиньково Синьковского сельского поселения.

«Нежилое помещение площадью 12,4 квадратных метра за 1570 рублей в месяц (номер процедуры 31257); нежилое помещение площадью 11,9 квадратных метра за 1510 рублей в месяц (номер процедуры 31259); нежилое помещение площадью 16,5 квадратных метра за 2100 рублей в месяц (номер процедуры 31260)», – говорится в сообщении.

Также предоставляется нежилое помещение площадью 75,3 квадратных метра за 9560 рублей в месяц (номер процедуры 31244); нежилое помещение площадью 11,9 квадратных метра, за 1510 рублей в месяц (номер процедуры 31245).

В рамках аукциона предоставляется нежилое помещение площадью 12,3 квадратных метра за 1560 рублей в месяц (номер процедуры 31254); нежилое помещение площадью 12,1 квадратных метра за 1540 рублей в месяц (номер процедуры 31261); нежилое помещение площадью 9 квадратных метров за 1140 рублей в месяц (номер – 31252).

Еще предоставляются в пользование нежилое помещение площадью 10,8 квадратных метра за 1370 рублей в месяц (номер процедуры 31256); нежилое помещение площадью 9,1 квадратных метра за 1160 рублей в месяц (номер процедуры 31295).

Аукционы продлятся до 30 июня 2020 года. Заявки на участие в аукционах принимаются до 25 июня на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу: www.rts-tender.ru.