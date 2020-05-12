РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мая. В МУ МВД России «Балашихинское» подвели итоги конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа», победительницей стала семилетняя Даша Королева, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Участниками конкурса стали ребята в возрасте от 6 до 14 лет, изготовившие тематические поделки, посвященные работе сотрудников органов внутренних дел. Цель конкурса – повышение престижа службы в органах внутренних дел и формирование позитивного общественного мнения о деятельности полиции. Члены жюри, в состав которого вошли председатель общественного совета Сергей Яковлев и сотрудники МУ МВД России «Балашихинское», путем онлайн-голосования выбрали лучшие из представленных на конкурс работы.

«В МУ МВД России «Балашихинское» подведены итоги городского этапа ежегодного Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа». По итогам голосования 1 место заняла 7-летняя Даша Королева, выполнившая поделку из пластилина под названием «Служба на благо граждан!». Она будет представлять Балашиху во втором этапе конкурса, который пройдет в ГУ МВД России по Московской области», - говорится в сообщении.

Второе место завоевал 9-летний Алексей Смирнов с поделкой из пластилина «На страже счастливого детства» и третье место - 5-летняя Екатерина Антонова с поделкой из картона «Дядя Степа - светофор».