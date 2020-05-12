РИАМО - 12 мая. Аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту Дома культуры в рамках нацпроекта «Культура» объявили в Пушкинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на выполнение работ по капитальному ремонту здания Дома культуры в Пушкинском городском округе», – сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту и переоснащению здания Дома культуры, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, поселок Правдинский, Степаньковское шоссе, дом 31а.

В 2021 году планируется завершить ремонт и ввести объект в эксплуатацию.

Ремонт осуществляется в рамках национального проекта «Культура». Объект включен в государственную программу «Культура Подмосковья» и финансируется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета Пушкинского городского округа.