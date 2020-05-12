РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. В подмосковных Люберцах спасатели оказали помощь мальчику, который на плоту отплыл далеко от берега на озере, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас».

Сообщение от очевидцев поступило в 16:04. Они сообщили диспетчеру, что на озере Черном мальчик плавает на плоту один. На место во главе с заместителем начальника Романом Маловым выехала дежурная смена пожарной-спасательной части №232 Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас» в составе: старший смены Махач Исмаилов, спасатель Алексей Босов, спасатель Ксения Власкина.

«Прибыв на место, мы обнаружили, что плот с мальчиком из-за сильного ветра унесло достаточно далеко от берега. Так как я занимался плаванием и имею навыки спасения людей на воде, было принято решение, что к мальчику отправлюсь именно я», - сказал Малов.

Мальчик, коротая свободное время, плавал на плоту и, не рассчитав силу ветра, оказался посреди озера.

Роман Малов в специальном костюме сухого типа «Агама» вплавь отправился на спасение. Отвлекая мальчика разговорами, Роман успешно вернул Олега и его плот на берег. Спасательная операция была успешно завершена.