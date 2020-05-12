РИАМО - 12 мая. Инфекционный госпиталь в парке «Патриот» в Одинцовском городском округе уже начал свою работу, он сможет принять более 1,4 тысячи человек с коронавирусной инфекцией, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Стационар разворачивается по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева при поддержке Минобороны РФ. 7 мая в клинике введен в эксплуатацию первый блок. К середине мая госпиталь будет работать в полном объеме. Завершается формирование персонала, медработникам предоставляется бесплатное проживание в гостиницах Одинцовского городского округа, трехразовое питание, трансфер к месту работы и обратно.

«Благодаря усилиям, которые принимает правительство Московской области, лично губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, и при поддержке министра обороны РФ Сергея Кужугетовича Шойгу создан этот центр. Минобороны направляет нам 630 человек - врачей, средний и младший медперсонал», - сказал руководитель инфекционного центра «Патриот», заместитель главврача Одинцовской горбольницы Дмитрий Айзиков.

Он добавил, что среди медиков от Минобороны в клинику также поступили специалисты, которые занимаются дифференциальной диагностикой.

«Мы тоже активно набираем медработников», - подчеркнул Айзиков.

Стационар в парке «Патриот» создан на базе четырех главных павильонов. Три из них вместили по 400 коек, они предназначены для пациентов с коронавирусом, которые уже выздоравливают, но должны находиться под меднаблюдением. Это сделано для того, чтобы высвободить коечный фонд в других медицинских учреждениях для пациентов, у которых болезнь протекает в сложной форме.

Еще в одном павильоне будут лечиться больные, состояние которых оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. Для них предусмотрено 220 коек с кислородом и аппаратами ИВЛ.

Павильоны парка «Патриот» полностью оборудованы, обеспечены необходимой техникой и лекарствами.

«Общая площадь госпиталя - 47 тысяч квадратных метров. В обычное время строительство заняло бы до полугода. У нас задача - сделать за две недели», - отметил руководитель проекта, главный инженер-инспектор Главного управления обустройства войск Эльмир Ишмаков.

Он добавил, что данная работа ведется круглосуточно. Госпиталь днем возводят 370 человек, ночью - 150. К 15 мая должно быть завершено строительство.

В Подмосковье готовится к открытию еще один крупный госпиталь, развернутый в «Крокус Экспо». Он способен принять свыше 1 тысяч пациентов с Covid-19.

Текстовая трансляция

12 МАЯ

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- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

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