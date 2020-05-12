РИАМО - 12 мая. Сотрудники министерства имущественных отношений Московской области совместно с администрацией Можайского городского округа подобрали земельный участок, который обеспечит землей более 100 многодетных семей, всего на эти цели выделят 20 гектаров земли, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«С начала года, несмотря на введение режима повышенной готовности, администрациям <…> Подмосковья удалось обеспечить более 320 семей с тремя и более детьми, за все время действия закона Московской области об обеспечении многодетных семей землей – 27,1 тысячи семей», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она отметила, что работа по подбору земли для многодетных продолжается. Готовится несколько участков областной собственности для передачи в другие городские округа.

Участок размером в 20 гектаров выделили в Можайском городском округе в поселке Уваровка.

Семьи с детьми от трех до 16 лет с 1 июня имеют право на получение однократной выплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Для этого достаточно подать заявление через портал госуслуг или сайт ПФР.