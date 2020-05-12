РИАМО - 12 мая. Информация BBC о закупке масок и перчаток Московским метрополитеном и «Мосгортрансом» по крайне низким ценам является некорректной, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ранее ВВС писало, что Московский метрополитен продает маски и перчатки с наценкой в тысячи процентов. Одна маска по закупочной стоимости якобы обошлась в 1,64 рубля за штуку, а пара перчаток - 4,37 рубля.

«Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании BBC договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам», - говорится в сообщении.

Договоры на закупку по низким ценам были заключены еще до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от них.

Расторгнуты договоры будут со следующими юрлицами: ИП Любавина С.М., ООО «АльфаТрейд», ИП Давыдова И.А., ИП Попов С.Д., ООО «ИТС Партнер».

На данный момент цена маски при ее закупке в Китае — 2 юаня (21-23 рубля), это не считая расходы на логистику.

Маски, которые продаются в метро, предоставил город, поэтому их цена стандартная. Также постоянно проводится мониторинг стоимости масок и перчаток, которые продаются в городе.

По данным на 11 мая, в аптеках и супермаркетах столицы маски можно было купить от 32 до 60 рублей, перчатки — от 20 до 43 рублей за пару.

В Москве до 31 мая действует режим самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только в случае крайней необходимости. Для поездок на транспорте обязательно наличие цифрового пропуска.

Со вторника москвичи обязаны носить маски и перчатки в транспорте и общественных местах. Это позволить снизить число заражений коронавирусом, так как индивидуальные средства защиты являются физическим препятствием для инфекции.

Текстовая трансляция

12 МАЯ

- В Москве вернули возможность оформить цифровой пропуск по СМС при условии указания серии и номера паспорта гражданина РФ.

- Самые важные новости дня в карточках

- Турпоездки между регионами России могут разрешить с 1 июня. Также было предложено разрешить с 1 января 2021 года формат въездного и выездного туризма, который был до начала пандемии.

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности

- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста



- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.



Хотим узнать ваше мнение Как вы провели майские праздники в эпоху карантина? 31% Добросовестно соблюдал(-а) самоизоляцию 31% В изоляции на даче 31% На шашлыках с родственниками и друзьями 31% Ездил(-а) на работу 31% Не соблюдаю карантин, гулял(-а) по городу Результаты

- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.

- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.

- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.