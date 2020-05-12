РИАМО - 12 мая. На территории столицы с вечера 12 мая до утра 13 мая прогнозируется дождь и сильный ветер, горожан призвали к осторожности, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, период с 22:00 12 мая до 09:00 13 мая 2020 года в городе Москве ожидается кратковременный дождь, сильный северо-западный, западный ветер с порывами 16-21 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Также с 22:00 в мегаполисе прогнозируется резкое понижение температуры воздуха на 10 и более градусов.

При сильном ветре прохожим на улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Автомобилистам посоветовали парковать машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.