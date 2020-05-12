РИАМО - 12 мая. В городском округе Чехов объявили аукцион на реконструкцию котельной в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на реконструкцию котельной №6 в городском округе Чехов», – сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на реконструкцию котельной №6 по адресу: поселок Чернецкое, улица Победы, военный городок №18.

В 2022 году планируется завершить реконструкцию и ввести объект в эксплуатацию.

Реконструкция осуществляется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и финансируется за счет средств бюджета города Москвы и бюджета городского округа Чехов.