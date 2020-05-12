РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. 16 мая пользователи сети смогут увидеть спецвыпуск «Ночь в Москвариуме», который будет размещен на официальном YouTube-канале океанариума на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Видеопрограмма начнется в 12:00. Пока комплекс закрыт для посетителей, его специалисты несколько раз в неделю публикуют видеоматерилы о водных обитателях в Интернете. Так, жителям Люберец доступны видеоистории о самых необычных водных обитателях Москвариума, рационе питания, распорядке дня, тренировках, особенностях взаимоотношений с людьми. Также люберчане увидят разработанную в Москвариуме методику дельфинотерапии», - говорится в сообщении.

Все ролики размещаются на YouTube-канале https://www.youtube.com/c/moskvarium_official и страницах в социальных сетях.