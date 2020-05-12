РИАМО следит за ситуацией с коронавирусом в Московском регионе, России и мире. Мы каждый день собираем актуальную статистику и самые важные нововведения. Читайте сводку за 12 мая.
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|Осадки / облачность
|Давление
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|Ветер
|З 9 м/с
РИАМО следит за ситуацией с коронавирусом в Московском регионе, России и мире. Мы каждый день собираем актуальную статистику и самые важные нововведения. Читайте сводку за 12 мая.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
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