РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Полицейские Подольска задержали подозреваемого в краже мобильного телефона, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Дубровицкого пункта полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 51-летнего местного жителя. Он рассказал, что неизвестный нанес ему телесные повреждения и похитил мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Дубровицкого пункта полиции совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.