РИАМО - 12 мая. Исследование крупной колонии озерной чайки началось на территории Яузского водно-болотного комплекса, который расположен в национальном парке «Лосиный остров», ученым предстоит выяснить не опасна ли большая колония озерных чаек для окружающей среды, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Озерная чайка может приносить пользу, защищая от ворон и хищников некоторых водоплавающих птиц, например, красноголового нырка и хохлатую чернеть, благодаря чему численность этих видов может возрастать.

«Вместе с тем, большие колонии чаек оказывают негативное воздействие на окружающую среду, поскольку отходы их жизнедеятельности содержат соединения азота и фосфора, которые откладываются в воде и донном субстрате. Эти соединения в большой концентрации становятся токсичными и опасными», - говорится в сообщении.

Три вида чаек, серебристая, сизая и озерная, обитают в течение года в водно-болотном комплексе. Первые два вида встречаются сравнительно редко, озерная чайка на Яузских болотах гнездится регулярно и в большом количестве. По окончании гнездования ее общая численность может превышать 10-15 тысяч особей. Затем птицы мигрируют на другие водоемы, готовясь к отлету на места зимовок.

В России до последнего времени не проводились исследования таких масштабов. Однако ученые из университета Дьюка (США) провели собственный анализ, который подтверждает риски для окружающей среды, которые приносят большие скопления чаек, что с изменениями кормовой базы: птицы вместо рыбы и моллюсков начинают питаться коммунальными отходами, что повышает концентрацию в их помете вредных веществ.

В поисках корма чайки могут улетать на большие расстояния, а затем возвращаться к местам гнездования.

Ученые будут проводить исследования колонии Яузских болот три месяца. После этого специалисты представят результаты и рекомендации по снижению негативного воздействия чаек на экосистемы.