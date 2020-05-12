РИАМО - 12 мая. Пущинский музей экологии и краеведения вошел в топ-5 лучших в России, согласно рейтингу музеев природы и экологии России и государств СНГ, которые популярны для посещений и онлайн-туров, сообщает туристический портал «ТурСтат».

Список подготовили ко Дню экологического образования, который отмечают 12 мая.

«В первую десятку музеев природы и экологии России и СНГ входят Дарвиновский музей в Москве, музей природы и экологии Республики Беларусь в Минске, музей природы Урала в Екатеринбурге, музей природы и экологии в Смоленске, Пущинский музей экологии и краеведения в Пущине Московской области», - говорится в сообщении.

Также в топ-10 вошли музей природы Воронежского заповедника в Воронеже, музей природы Окского заповедника в Рязанской области, музей экологии и охраны природы в Набережных Челнах, музей природы Печоро-Илычского заповедника в Республике Коми и Байкальский музей в Иркутской области.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности музеев и предложений виртуальных экскурсий и туров по экспозициям музеев.

Как уточняется на сайте Пущинского музея экологии и краеведения, учреждение культуры было открыто в 1989 году. Первыми экспонатами в нем были биологические объекты – растительные образцы, почвенные монолиты, предоставленные Музеем землеведения МГУ, директором и сотрудниками Института почвоведения и фотосинтеза РАН.

На сегодняшний день в музее четыре зала. В основном зале представлены географические, палеонтологические, минералогические, археологические, биологические материалы и материалы по истории города. Также работают этнографический зал, зал истории техники и зал Памяти.