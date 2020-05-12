РИАМО – 12 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что иммунитет к Covid-19 формируется, но неизвестно, насколько долго он сохраняется, сообщается на сайте kp.ru.

«Со следующей недели Роспотребнадзор начинает популяционное исследование в ряде субъектов для того, чтобы определения числа имеющих иммунитет к вирусу», – сказала глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что все предоставляемые властями данные о заразившихся коронавирусом сверяются и они являются точными.

Ранее Попова заявила, что новые правила поведения, появившиеся в России из-за распространения Covid-2019, будут действовать до появления вакцины или прекращения пандемии.

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