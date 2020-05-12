РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 мая. В подмосковном Домодедове отреставрируют памятник воинам-связистам, расположенный в селе Ильинское, сообщается на официальном сайте Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Решение отреставрировать памятник и привести в порядок территорию рядом с ним было принято в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Топографическую съемку, проект благоустройства и реконструкции памятника и его территории организовало и провело домодедовское отделение организации «Боевое братство». Оно также участвовало в сборе денег на реставрацию.

«На сегодняшний день при поддержке «Боевого братства» военнослужащие Ильинского гарнизона к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне провели огромную работу по проведению первой части реконструкции: пересадили елки (4 штуки 6 метров высота), посадили цветы и заменили часть фасадной плитки», - говорится в сообщении.

Завершить второй этап реставрации по благоустройству фасада памятника планируется до конца текущего года.