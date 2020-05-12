РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. В подмосковных Котельниках по итогам проверки не выявили случаев несоблюдения ограничения строительно-монтажных работ, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Сотрудники администрации Котельников во вторник провели проверку исполнения постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева в части проведения строительно-монтажных работ.

«По результатам проверки выяснилось, что все строительные организации в полном объеме исполняют постановление губернатора. Строительные объекты законсервированы», - говорится в сообщении.

На объектах находятся только сотрудники охраны и дежурные, осуществляющие контроль за работами систем инженерно-технического обеспечения и функционирования объектов.

Ограничения на производство строительно-монтажных работ продлены минимум до 18 мая.