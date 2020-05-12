РИАМО - 12 мая. Пожарные и спасатели на майских праздниках на территории Москвы спасли шесть человек и оказали помощь 158 пострадавшим, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Подразделения департамента выезжали 767 раз на происшествия и пожары, а также выполнили свыше 2 тысяч патрулирований водных объектов и зон отдыха, 17 полетов для проведения воздушной разведки.

«За период майских праздников сотрудники Пожарно-спасательного центра Москвы совершили 633 выезда, в том числе на 34 пожара, на ликвидацию последствий 20 ДТП, 56 раз помогли гражданам собрать разбитый градусник и провести демеркуризацию, два раза работали по ликвидации обрушений и совершили 521 социальный выезд для оказания помощи населению», - говорится в сообщении.

Пожарные за майские праздники спасли четырех человек (три из них - на пожарах и одного - в ДТП).

Расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах совершили 134 выезда.

Также сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах 2 мая спасли в Северном округе столицы тонувшего рыбака и оказали первую помощь двум пострадавшим. В праздничные дни спасатели провели более 2 тысяч патрулирований водоемов и передали более 2,2 тысячи сообщений по громкой связи.

Пилоты Московского авиационного центра 17 раз вылетали на мониторинг пожароопасной обстановки в мегаполисе. Они выявили три очага возгорания.

На майских праздниках на службу в Пожарно-спасательном центре города каждый день заступали порядка 450 сотрудников, в МГПСС на водных объектах – 65 спасателей и водолазов, в МАЦ – 39 человек. Для выполнения задач привлекалось порядка 200 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники, 62 плавсредства и еще пять вертолетов.