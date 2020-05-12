РИАМО – 12 мая. На едином портале госуслуг на отдельной странице posobie16.gosuslugi.ru запустили сервис для оформления допвыплат на детей в размере 10 тысяч рублей, сообщается на сайте kp.ru.

«Соответствующие выплаты смогут получить 22 миллиона детей. На ее реализацию (программы - ред.) направят 200 миллиардов рублей», – сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, деньги можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего российское гражданство.

На реализацию программы направят 200 миллиардов рублей. Перечислять средства начнут с 1 июня. Обратиться за назначением такой выплаты можно будет до 1 октября.

Получить выплату может только родитель с российским гражданством. Ребенку при этом должно исполниться три года до 1 июля и не исполниться 16 до 1 июля 2020 года.

Ранее правительство Российской Федерации утвердило дополнительные выплаты на детей, которые озвучил президент РФ Владимир Путин 11 мая.