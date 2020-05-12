РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. В Львовской школе искусств Подольска срок подачи заявлений на обучение перенесли с 18 мая по 26 июня, в других учреждениях культуры округа заявки начали принимать со вторника, сообщается в группе «Львовская детская школа искусств» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Московской области, а также в связи с переносом сведений из единой информационной системы дополнительного образования Московской области ЕИСДОП в единую информационную систему ЕИС «Навигатор», срок подачи заявлений на обучение в Львовской школе искусств в 2020-2021 учебном году переносится с 18 мая по 26 июня 2020 года», - говорится в сообщении.

В других школах искусств и музыкальных школах прием документов начался с 12 мая. В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции подача заявлений осуществляется через Региональный портал государственных услуг (РПГУ) в разделе «Образование → Кружки и секции». Сама процедура занимает не более 10 минут.

Для подачи заявления в электронном виде потребуется учетная запись родителя (законного представителя) на портале госуслуг Московской области, скан или фото свидетельства о рождении ребенка и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка. Прием заявок продлится до 30 июня 2020 года. Подробнее о порядке подачи заявлений и сроках вступительных испытаний можно узнать на официальных сайтах учреждений.

Дата приемных прослушиваний на основании регистрации заявлений будет объявлена с учетом снятия ограничительных мер. Ознакомиться с направлениями и программами обучения можно на сайте, выбрав городской округ Подольск.

В городском округе Подольск в восьми учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (трех детских школах искусств и трех детских музыкальных школах, а также в двух художественных школах) обучается в общей сложности 3 434 ребенка.