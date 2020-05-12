РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. В течение двух дней в городском округе Люберцы проводилась дезинфекция мест массового скопления людей, данные работы были организованы в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В течение двух дней тщательно обработали дезсредствами остановочные павильоны, тротуары, входные группы лечебно-профилактических учреждений, торговых центров, железнодорожных станций, образовательных и социально значимых объектов, пешеходные переходы», - сказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Дезинфекцию провели сотрудники МБУ «Люберецкое ДЭП» и Федеральной противопожарной службы специализированной пожарно-спасательной части Реутова. Они были оснащены специальным оборудованием, с помощью которого на поверхность наносится слой дезинфицирующего средства.

Ружицкий также призвал люберчан избегать большого скопления людей.

«Выходя на улицу, старайтесь избегать большого скопления людей, соблюдайте социальную дистанцию и всегда используйте средства индивидуальной защиты», - заключил Ружицкий.