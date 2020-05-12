РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. Временно исполняющий обязанности главы подмосковных Котельников Сергей Жигалкин поблагодарил медсестер и медбратьев за труд и поздравил их с профессиональным праздником.

«Сегодня (12 мая - ред.) во всем мире отмечается День медицинской сестры. На этих людей ложится нагрузка и ответственность не меньше, чем на самих врачей. И никто из нас в полной мере не может осознать, насколько им сейчас сложно. Дорогие медсестры и медбратья, я уверен, что уже скоро вы сможете вздохнуть с облегчением, оставив позади все эти трудности. Мы очень ценим ваш самоотверженный труд, желаем вам терпения и победы», - написал Жигалкин в своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что в нынешних реалиях люди очень часто выражают благодарность медицинским работникам. По словам Жигалкина, много слов сказано о том, что они сейчас на передовой, что их работа в сложившихся условиях – это действительно подвиг.