РИАМО - 12 мая. Депутаты Мособлдумы проведут внеочередное заседание 14 мая, на котором рассмотрят больше десяти вопросов, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Планируется облегчить процедуру получения многодетными семьями земельных участков. Также регион воспользуется правом, которым субъекты наделили федеральные власти, а именно – вводить дополнительные ограничения по площади заведений розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах», - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Также депутаты заслушают доклад детского омбудсмена региона Ксении Мишоновой о деятельности аппарата уполномоченного по правам ребенка в Московской области в прошлом году.

Заседание начнется в 11:00. Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на официальном сайте Мособлдумы, а также в социальных сетях пресс-центра парламента.