РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. В подмосковных Люберцах и Дзержинском за четыре месяца произошли три случая выпадения детей из окон домов, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«На территории городского округа Люберцы за 4 месяца произошли два случая падения несовершеннолетних детей с высоты, оба живы, получили многочисленные травмы различной степени тяжести. На территории горокруга Дзержинский за тот же период был один случай падения несовершеннолетнего ребенка с высоты, он жив, получил многочисленные травмы различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

В Котельниках и Лыткарине подобных случаев не было.

«С наступлением теплой погоды по всей стране учащаются случаи падения детей из окон. Чаще всего причиной несчастных случаев становятся невнимательность родителей и москитные сетки, которые создают лишь видимость барьера. Родители должны помнить, что проветривать помещения следует только оборудовав окна специальными ограничителями, которые позволят приоткрыть створку на безопасное расстояние», - поясняется в материале.

Мебель, включая кровати, необходимо отодвинуть от окон, чтобы ребенок не смог попасть на подоконник.