РИАМО - 12 мая. Работники ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области обошли более 500 мест возможного массового скопления людей – магазинов, торговых павильонов - во всех муниципалитетах Подмосковья с целью выявления нарушений режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Проверено более 500 организаций, осуществляющих деятельность на территории области. За нарушения выписано 77 протоколов», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что самыми частыми нарушениями были следующие: не была обеспечена гражданами, в том числе работниками торговых точек, социальная дистанция путем нанесения специальной разметки, также не было обеспечено измерение температуры тела работникам на местах.

Лидируют по числу выявленных нарушений городской округ Люберцы, Сергиево-Посадский городской округ и городской округ Клин.

В мероприятиях по выявлению нарушений приняли участие около 20 должностных лиц.

Режим обязательной самоизоляции граждан продлили в Московской области по 31 мая. С 12 мая введен масочный режим в общественных местах и на транспорте.