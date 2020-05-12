РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мая. Московский областной музей народного творчества в селе Федоскино городского округа Мытищи проводит экскурсии в онлайн-формате, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Московский областной музей народного творчества в селе Федоскино городского округа Мытищи продолжает знакомить онлайн с экспонатами и событиями, связанными с Великой Отечественной войной. Последняя онлайн-экскурсия была посвящена Ивану Федоровичу Ветрову (1919-2003). Художник, музыкант, педагог, он воспитал не одну плеяду известных мастеров федоскинской миниатюры», - говорится в сообщении.

Иван Ветров внес значимый вклад в сохранение и развитие промысла лаковой миниатюрной живописи Федоскино.