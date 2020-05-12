РИАМО - 12 мая. В Подмосковье началась борьба с с борщевиком Сосновского, от ядовитого сорняка обработали земли в 13 муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Кампания по обработке земель от этого сорняка сейчас идет в основном в южных районах. На 11 мая мероприятия проведены на 275 участках», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он подчеркнул, что в регионе порядка 32 тысяч гектаров земли поражено борщевиком, это примерно 7 тысяч отдельных участков.

По словам министра, на юге Подмосковья стадия развития сорняка сейчас позволяет максимально эффективно бороться с ним при минимальных затратах гербицидов.

«Мы предполагаем, что за 1,5 месяца у нас пройдет полная первичная обработка всей территории. Завершить первый этап обработки планируем где-то 10 июня», - отметил Разин.

В соответствии с рекомендациями министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области ликвидация сорняка будет проводиться в регионе в несколько этапов.

Борщевик - ядовитый сорняк, который может вызвать воспаление кожи. Активные работы по уничтожения опасного растения ведутся в Подмосковье уже несколько лет.