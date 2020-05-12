РИАМО - 12 мая. Три исторических здания - усадьба 1880 года, здание Басманной полицейской части, построенное на месте дома Трубецкого, а также часть первого в России конного завода - выставлены на открытый аукцион, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Общая площадь зданий составляет почти 1830 квадратных метров. Победители торгов смогут арендовать здания по льготной ставке один рубль за один квадратный метр на 49 лет после того, как восстановят историческую недвижимость.

«На реставрацию инвесторам отводится до пяти лет, но в среднем на льготную ставку они переходят уже за три года. Программа позволяет сохранять исторический облик Москвы - за семь лет бизнес арендовал на таких условиях 70 зданий, 27 из которых – объекты культурного наследия», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При этом стоимость за один квадратный метр в этих зданиях на старте варьируется от 12,1 до 35,7 тысячи рублей.

«Условия льготной программы позволяют инвесторам на выгодных условиях открыть бизнес в исторических памятниках, а прямое сотрудничество с городом гарантирует прозрачность и безопасность сделки», - пояснил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

При этом все работы по реставрации должны будут сделать строго в рамках согласованной Мосгорнаследием документации.