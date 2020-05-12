Выплаты на детей в связи с пандемией: кому положены и как получить

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Изначально (согласно обращению президента от 25 марта) планировалось, что эти деньги выплатят только тем семьям, которые имеют право на меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

То есть тем, кто имеет право на материнский капитал, при этом оно должно было возникнуть до 1 июля 2020 года. Однако гражданам, у которых первый ребенок появился в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г. (и оставался единственным все это время), материнский капитал не полагается – и, соответственно, не полагались выплаты в связи с эпидемией. В своем новом обращении президент предложил отменить это ограничительное условие, чтобы выплаты в 5 тысяч рублей могли получить и эти граждане.

Таким образом был расширен круг получателей финансовой поддержки. Деньги начислят на каждого ребенка – гражданина РФ в возрасте до трех лет. Выплата производится с апреля по июнь (то есть суммарно граждане получат 15 тысяч рублей на одного ребенка). Тем, кто раньше был лишен права на эту меру поддержки, за апрель выплата придет задним числом.

Обратиться за деньгами можно вплоть до 1 октября 2020 года в территориальный орган Пенсионного фонда, через сайт Пенсионного фонда или «Единый портал государственных и муниципальных услуг» («Госуслуги»).