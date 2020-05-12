РИАМО - 12 мая. Дома, построенные на востоке столицы по индивидуальным проектам во второй половине XX века, планируют сохранить с последующим перепрофилированием под социальные объекты в рамках реализации программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

В районе Перово таких дома – три, в районе Соколиная Гора – два.

«Сохранение архитектурно-ценных домов – особая задача при разработке проектов. В Перове и Соколиной Горе мы сохраняем 2-4-этажные дома, построенные по индивидуальным проектам советских архитекторов. Ведь очень важно сберечь уникальный архитектурный облик районов и в то же время гармонично вписать сохраняемые дома в будущий жилой массив», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Сейчас в столице стартовали общественные обсуждения по проектам планировки территорий по программе реновации в районах Богородское, Перово и Соколиная Гора. Все участники общественных обсуждений имеют возможность внести свои предложения и поделиться идеями по данным проектам на сайте «Активный гражданин» в соответствующем разделе с 18 по 31 мая включительно.

«Для района Перово разработано три проекта планировки, для Богородского – тоже три, для Соколиной Горы – один. В новые проекты вошел 391 дом, а это значит, что проекты затронули интересы тысячи москвичей», - подчеркнула Княжевская.

Во всех перечисленных районах появятся дома, построенные по самым современным стандартам с применением передовых материалов.

Проекты реновации увеличат существующие зеленые зоны. Благоустроенные территории дадут еще больше возможностей для прогулок на свежем воздухе, а также для активного времяпрепровождения всей семьей.