РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мая. Свыше 45 тысяч детей в возрасте от 3 до 15 лет проживают на территории подмосковного Красногорска, их родители имеют право на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«По поручению президента России Владимира Путина с 1 июня будет произведена единовременная выплата 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно. В Красногорске в эту категорию попадают 45 тысяч 214 детей», - говорится в сообщении.

Оформить выплату можно на сайте posobie16.gosuslugi.ru до 1 октября 2020 года. Деньги придут на карту после 1 июня. Выплата начисляется независимо от социального статуса. Доход семьи подтверждать не нужно.

Эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введенные меры поддержки.